La Chine a-t-elle encore les moyens de sa politique africaine ?

Depuis la guerre froide, la Chine a compris l’importance stratégique du continent africain. Le dernier rapport de la fondation Mo Ibrahim a mis en lumière la diplomatie de la dette initiée par la Chine en direction des pays d’Afrique. Le montant des prêts qu’elle a accordés à 49 pays africains et institutions régionales entre 2000 et 2022 dépasse les 170 milliards de dollars.

Après un relatif retrait vers la fin de la guerre froide, l’empire du Milieu renforce son ancrage en Afrique. Ayant pris différentes formes, la diplomatie chinoise en Afrique a bien évolué au fil des années. Longtemps basée sur la question de Taïwan, la politique africaine de la Chine dépasse aujourd’hui les anciennes thématiques qui étaient le socle de son expansion. Aujourd’hui, ayant placé la coopération économique au cœur de sa stratégie, Pékin dispose d’une véritable assise sur l’échiquier africain. « La Chine œuvre à établir et développer un nouveau type de partenariat stratégique marqué par l’égalité et la confiance mutuelle sur le plan politique, la coopération dans un esprit gagnant-gagnant sur le plan économique », précise le livre blanc de la Chine portant sur sa politique africaine publié à Pékin en 2006.

« La Chine, dans son expansion, a profité de l’absence d’acteurs étrangers (USA, Europe) pouvant la concurrencer et a réussi à s’installer dans plusieurs zones », explique Selin Ozyurt, économiste senior, responsable de la région Afrique chez Euler-Hermes. Et d’ajouter : « L’Europe a de moins en moins de place aujourd’hui en Afrique. » Il faut d’ailleurs souligner que cette politique s’exerce avec une dose de magnanimité. Entre offensive économique, commerciale et même culturelle, le pays de Xi Jinping ne cache plus ses ambitions de vouloir supplanter les puissances occidentales en Afrique. Un autre pan de la diplomatie chinoise est celui des lignes de crédit.

La Chine est un créancier important en Afrique. Le montant des prêts qu’elle a accordés à 49 pays africains et institutions régionales entre 2000 et 2022 dépasse les 170 milliards de dollars. Une étude de l’Institut d’études de sécurité a tenté d’éclaircir le dilemme de la dette en Afrique et de mieux comprendre le rôle de la Chine. Elle explique que, si la Chine n’était pas la cause première de la crise de la dette, le manque de transparence, l’impact de ses contrats sur les industries locales et l’absence d’options de restructuration collective dans leurs clauses suscitent des inquiétudes.

Inventée par un groupe de réflexion indien en 2017, l’expression « diplomatie du piège de la dette » a souvent été associée aux prêts chinois. Même si les objectifs sont louables, le développement par la dette extérieure place, pour beaucoup d’économistes, les États africains dans une position inconfortable. Ces prêts faramineux accordés aux emprunteurs pour des projets de financements d’infrastructure viennent, dans certains cas, avec des conditions spéciales. Par exemple, dans le cas chinois, les contrats stipulent souvent que les entreprises d’État chinoises sont les principaux entrepreneurs des projets, ce qui peut de facto freiner le développement des industries locales.

« Les États n’ont pas d’amis, mais des intérêts »

« Les États n’ont pas d’amis, mais des intérêts. Les Africains doivent demeurer stratèges afin de veiller sur leurs intérêts », nous confie l’économiste ivoirien Samuel Mathey. Profitant de la fragilité des partenariats d’antan et de la fragilité économique des populations du Sud, l’offre chinoise s’est imposée sur le continent africain en usant de beaucoup de magnanimité et de soft power économique. Cependant, depuis quelque temps, la diplomatie chinoise orientée vers l’Afrique est en train de se fragiliser. Ce deal Chine-Afrique montre lui aussi ses limites et ses carences. Selon un rapport de l’IRIS analysant la relation Chine-Afrique : « La méfiance est de retour. En effet, la rhétorique du “gagnant-gagnant” ne trouve pas de traduction concrète satisfaisante et la politique de Pékin est de plus en plus critiquée par les dirigeants ainsi que les acteurs de la société civile (commerçants, entrepreneurs, journalistes, etc.). »

Pour l’expert en relations internationales Mohammed Benhammou : « La Chine, comme tous les autres pays, a ses intérêts et son agenda. Et elle se positionne dans les secteurs qui offrent des opportunités de croissance qu’on ne trouve pas ailleurs. » Ainsi, avec cette image d’alternative de partenariat ou encore de coopération win-win, la Chine est-elle un allié pour les Africains ? « Derrière ce soft power économique, il existe une volonté de conquête économique et de positionnement de l’empire du Milieu », explique Benhammou. Le récent forum Chine-Afrique en témoigne. C’est devant un grand nombre de dirigeants africains que le président de la République Populaire de Chine a réactivé la diplomatie des prêts. Xi Jinping leur a promis plus de 50 milliards de dollars d’investissements sur trois ans.