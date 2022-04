La Chine et l’AMSD célèbrent la journée internationale du sport

A cette occasion, l’Ambassade de la République Populaire de Chine au Maroc, le Centre Culturel de Chine à Rabat, et l’Association Marocaine Sport et Développement organiseront conjointement une exposition sur les Jeux Olympiques sous le thème : «Ensemble vers un avenir commun».

Le sport étant au cœur du projet sociétal de Sa Majesté le roi Mohammed VI, c’est dans cette vision que l’Ambassade de la République Populaire de Chine et l’Association Marocaine Sport et Développement (AMSD) mettent en lumière le potentiel du sport en célébrant conjointement la journée internationale du sport au service du développement et de la paix, proclamée le 6 avril 2013 lors de l’Assemblée Générale de l’ONU sur proposition du Maroc.

Cet événement aura pour objectif de donner un éclairage pédagogique et historique sur l’universalité de l’olympisme et sensibiliser le public notamment les jeunes au sport. Il sera marqué par la présence de son excellence Monsieur Li Changlin, Ambassadeur de la République Populaire de Chine au Maroc, Madame Nawal El Moutawakel, Présidente de l’Association Marocaine Sport et Développement, ainsi que d’autres personnalités du mouvement sportif et de différents secteurs.

Lire aussi | Egypte. Des facilités d’entrée pour les touristes marocains

A cet effet, un point de presse sera tenu le 6 avril courant à 14h00 au cours duquel Monsieur l’Ambassadeur et Madame la présidente prononceront un discours en faisant le point sur divers sujets et thèmes en rapport avec les Jeux Olympiques, et inviteront ensuite l’ensemble des invités présents à rejoindre la salle de l’exposition pour procéder à son inauguration officielle.

Cette dernière permettra à ses visiteurs de découvrir la participation des différents athlètes des deux pays, et d’apprécier les moments forts des jeux olympiques qui ont marqué l’histoire du sport. Ce sera aussi l’occasion d’explorer des jeux interactifs installés lors de cette exposition tout en célébrant le 20ème anniversaire de l’Association Marocaine Sport et Développement.

Lire aussi | L’UM6P et l’Université de Tel-Aviv signent un accord de coopération scientifique et technologique

Cette exposition culturelle et sportive qui sera ouvert au public, aura lieu au centre culturel de chine (sise au 9, Rue Jbel Moussa Agdal, Rabat) du 6 avril au 23 juin 2022.

Pour rappel, le sport, vecteur de paix entre les pays et pratique indispensable pour la préservation et le maintien d’une bonne santé pour les humains a eu la place qu’il mérite depuis que l’Organisation des Nations-Unies a établi le 6 avril une journée dédiée à sa célébration, suite à une proposition de Kamal Lahlou, vice-président du Comité National Olympique Marocain.

Lire aussi | Laâyoune. L’éminent Pr El Yazid Mohcine poursuit son engagement en faveur des étudiants de médecine

Au second forum international tenu à Genève entre le Comité International Olympique et l’ONU, tenu le 22 mai 2011, le représentant marocain suggérait justement la création de cette journée. L’idée a eu le soutien du secrétaire général de l’ONU, à l’époque Ban-Ki-Moon. Deux années plus tard, le processus onusien aboutira en août 2013. Le 23 du même mois, l’Assemblée Générale de l’ONU a adopté à l’unanimité la décision de la création de cette journée.

Depuis, le 6 avril est devenue une journée internationale du sport pour le développement et la paix fêtée par le monde entier. Une décision qui rendait justice au sport, vecteur de développement et activité porteuse de valeurs de paix et de tolérance. Cette date est désormais incontournable et constitue un véritable appui à l’essor et la promotion du sport.