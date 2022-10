La CMR et l’État signent un nouveau contrat-programme 2022-2024

Le nouveau contrat-programme intègre des engagements réciproques en vue de permettre à la CMR d’atteindre les objectifs fixés dans le cadre de ses orientations stratégiques et de consolider son rôle d’acteur de confiance pour une gestion de la retraite publique, transparente, performante et agile.

La Caisse Marocaine des Retraites (CMR) et le Ministère de l’Economie et des Finances viennent de signer un nouveau contrat-programme couvrant la période 2022-2024.

On apprend aussi que les efforts des deux parties sur la période 2022-2024 viseront le renforcement de la bonne gouvernance, l’amélioration de l’expérience client, l’excellence opérationnelle comme levier de performance et ce en s’appuyant, sur l’innovation, le développement des synergies et des partenariats avec les acteurs publics et la consolidation des principes d’une conduite responsable.

