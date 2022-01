La CMR se dote d’une nouvelle vision stratégique 2022-2024

Le Conseil d’Administration de la CMR, qui a récemment tenu sa session, sous la présidence de la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, a en effet approuvé la nouvelle vision stratégique 2022-2024 de la Caisse. Dans le détail, ce nouveau plan stratégique vise à renforcer le rôle de la CMR en tant qu’acteur de confiance pour une gestion transparente, performante et agile de la retraite publique.

Nadia Fettah Alaoui a entre autres salué le bilan positif de la réalisation du contrat-programme 2018-2020 et mis l’accent sur l’importance d’entamer la deuxième phase de la réforme des régimes de retraite qui vise la mise en place du pôle public. Elle a aussi rappelé dans son allocution le rôle important de la CMR dans le système national de retraite à travers la gestion des droits de plus de 2 millions d’affiliés et retraités et son rôle d’investisseur institutionnel de premier plan.

Notons que le Conseil d’Administration a souligné l’intérêt du passage de la CMR au contrôle d’accompagnement et l’opportunité de conclure un nouveau contrat-programme avec l’État pour la période 2022-2024. Force est de rappeler que les travaux de cette session ont porté principalement sur l’arrêté des comptes de la CMR au titre de l’exercice 2020 et l’approbation de la nouvelle vision stratégique de la Caisse et son plan d’action pour la période 2022-2024, ainsi que du plan d’action et du budget de l’année 2022.