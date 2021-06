La compagnie israélienne Israir commencera ses vols vers le Maroc à partir de juillet

C’est désormais officiel. La compagnie israélienne Israir va relier le Maroc à partir de juillet prochain.

Israir a en effet annoncé le 1er juin qu’elle commencera les vols directs de Tel-Aviv vers Marrakech le 19 juillet. Pour ce faire, la compagnie aérienne a annoncé l’ouverture de cinq vols par semaine entre les deux destinations. « Nous estimons que la demande sera élevée et que des centaines de milliers de passagers en provenance d’Israël visiteront la destination dans le cadre de forfaits vacances ou dans le cadre des voyages organisés », a fait savoir le vice-président du marketing d’Israir, Gil Stav.

Pour rappel, le Maroc et Israël ont signé un accord de normalisation de leurs relations diplomatiques, sous la houlette des Etats-Unis, en décembre dernier. Depuis, les deux pays ont redoublé d’ardeur pour hisser leur coopération dans divers domaines à un plus haut niveau. Des webinaires et diverses rencontres entre responsables gouvernementaux des deux parties ont déjà eu lieu.

De même, le patronat marocain (CGEM-Confédération générale des entreprises du Maroc) et son homologue israélien (IEBO- Israeli Employers and Business Organizations ) ont paraphé un accord de partenariat en mars dernier. Aussi, plusieurs entreprises israéliennes ont manifesté, ces derniers mois, leur intérêt pour le Maroc en termes d’investissement.

