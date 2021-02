La Corée du Sud première mondiale en innovation, les États-Unis quittent le top 10

La Corée du Sud est revenue à la première place du dernier Bloomberg Innovation Index, tandis que les États-Unis ont abandonné le top 10 qui regroupe un groupe de pays européens.

La Corée a repris la couronne à l’Allemagne, qui a chuté à la quatrième place. La nation asiatique a occupé la tête de l’indice pendant sept des neuf années où il a été publié. Singapour et la Suisse ont chacun gagné une place pour se classer deuxième et troisième. L’indice Bloomberg analyse des dizaines de critères à l’aide de sept mesures pondérées de manière égale, notamment les dépenses de recherche et développement, la capacité de production et la concentration d’entreprises publiques de haute technologie.

Le classement 2021 reflète un monde où la lutte contre Covid-19 a mis l’innovation au premier plan, qu’il s’agisse des efforts des gouvernements pour contenir la pandémie, de l’infrastructure numérique qui a permis aux économies de s’en sortir ou de la course au développement de vaccins qui peuvent y mettre fin. « En cette année de Covid et face à l’urgence du changement climatique, l’importance des fondamentaux de l’innovation ne fait que croître », a déclaré Catherine Mann, économiste en chef mondiale chez Citigroup Inc. « L’innovation est souvent mesurée par les nouvelles idées, les nouveaux produits et les nouveaux services », a-t-elle déclaré, mais c’est leur « diffusion et leur adoption » qui est la véritable mesure du succès.

Le retour de la Corée du Sud à la première place est principalement dû à une augmentation de l’activité en matière de brevets, où elle se classe en tête, ainsi qu’à de bonnes performances en matière de R&D et de fabrication. La Corée du Sud est presque entièrement d’accord sur le fait que « la R&D est essentielle pour avoir un avenir », a déclaré Lee Kyung-mook, professeur de gestion d’entreprise à l’université nationale de Séoul.

