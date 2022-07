La création du registre national agricole sur les bons rails

Le Conseil de gouvernement a adopté le 27 juillet le projet de décret n°2.22.472 pris pour application de la loi n°80.21 portant création du registre national agricole.

Il s’agit d’un projet de décret qui s’inscrit dans le cadre des réformes visant à réaliser les objectifs et orientations de la stratégie « Génération Green 2020-2030 ». Selon le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, le ministère de l’Agriculture a mis en place de nouveaux mécanismes permettant de suivre et évaluer ses différentes interventions au niveau des exploitations agricoles en vue de les moderniser et améliorer leur production, en plus de mettre en valeur l’élément humain en tant que principal axe dans le développement du secteur agricole, à travers particulièrement une mise en œuvre optimale de l’important chantier royal de généralisation de la protection sociale.