La crise du Covid sévit dans le secteur du verre

Après la déroute du principal façonnier de verre au Maroc, en l’occurrence l’unité tangéroise Glassry dont l’actionnaire fondateur a dû se départir en 2019, cinq ans seulement après son inauguration en grande pompe, c’est au tour d’un autre acteur maroco-marocain d’entrer en difficultés.

Il s’agit de Tolba Verre, une PME basée entre Casablanca et Rabat et spécialisée dans la transformation, la fabrication et la commercialisation des produits verriers à travers le Maroc, qui vient d’entrer en situation de redressement judiciaire.

Aussi, en optant pour une telle action, l’entreprise détenue par la famille Ettolba se met à l’abri de ses créanciers, alors que la dette a commencé depuis plusieurs trimestres à siphonner la trésorerie et à faire perdre à l’entreprise toute agilité. En attendant un plan de relance, le management cherche à optimiser les ressources de la société et réduire le besoin en fonds de roulement.

Il faut dire que le secteur immobilier, principal débouché de l’industrie du verre plat, connait un ralentissement progressif depuis quelques années, d’où l’exacerbation de la situation d’acteurs comme Tolba verre qui sont fortement exposés au marché de la pierre.

Rappelons, que Tolba Verre fait partie d’un groupe multimétiers comme ETTOLMY (Construction Hatanding), Univers PLANCHER (planchers en Béton Précontraint), BATI ALU : Menuiserie Aluminium et société La POLYVALENCE INDUSTRIELLE : Menuiserie Bois & Métal.