La DGCT et Al Omrane unissent leurs efforts dans le pilotage des projets de développement territorial

La DGCT et Al Omrane ont récemment signé une convention de partenariat qui vise, entre autres, à faire aboutir un important processus de partage des données et d’informations relatives aux projets d’habitat et de développement territorial. « A travers ce partenariat, la DGCT et le Groupe Al Omrane mettront en place un dispositif visant l’interopérabilité entre le Système d’Information du groupe et la plateforme PMO (Project Management Office) développée par la DGCT en collaboration avec la Trésorerie Générale du Royaume et l’Université Internationale de Rabat », précisent les deux parties.

La Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCT) et l’opérateur public Al Omrane s’allient pour mieux surmonter les défis liés au développement territorial et à l’habitat.

Dans le détail, ce dispositif va permettre l’échange automatique des données relatives au suivi de la mise en œuvre des projets d’habitat et de développement territorial menés par Al Omrane en partenariat ou pour le compte des partenaires institutionnels au niveau territorial. « Cette initiative de partenariat public/public s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Orientations Royales, en matière de digitalisation des process et d’amélioration de l’efficacité et de l’efficience de l’Administration, traduites dans les recommandations du nouveau Modèle de Développement et érigées en priorité par le programme gouvernemental », note-t-on.

Le groupe Al Omrane assure que ce nouveau partenariat lui permettra de profiter des fonctionnalités qu’offre la plateforme digitale, développée par la DGCT, dédiée au suivi des indicateurs de performance des projets de développement au niveau national, et ce grâce à la maturité technique et technologique de cette plateforme, lui conférant pleinement le rôle de véritable outil d’intelligence territoriale et d’Outil d’aide à la décision.