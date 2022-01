La DGI met en place un assistant virtuel pour accompagner les contribuables

La Direction générale des impôts (DGI) poursuit la diversification de ses canaux de communication et de facilitation de ses interactions avec les usagers. Dans ce sens, la Direction Générale des Impôts vient de procéder au déploiement d’un agent conversationnel « Chatbot ».

« Cet agent virtuel, qui repose sur une brique d’intelligence artificielle, permet d’interagir avec les usagers en deux langues (arabe et français), 24H/24, 7J/7 et de les assister dans leurs démarches auprès de l’administration fiscale. Il vient, ainsi, compléter le dispositif d’assistance en place : centre d’appel, prise de rendez-vous en ligne et e-réclamation », explique la DGI.

La même source ajoute que cette première version du « chatbot » a été conçue pour répondre aux questions les plus récurrentes liées aux services des impôts en ligne SIMPL, dans la perspective d’étendre progressivement son périmètre à d’autres aspects liés à la fiscalité. Cet assistant virtuel est disponible sur le portail internet de la DGI www.tax.gov.ma et sur l’application Daribati.

