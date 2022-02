La directrice générale de l’UNESCO attendue au Maroc le 28 février

Lire aussi | L’ancien vice-président américain Mike Pence attendu au Maroc en début mars

Pour rappel, Rabat, la capitale du royaume, a été choisie par l’Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO) comme « capitale culturelle du monde islamique pour 2022 ». Au cours de sa visite, Audrey Azoulay aurait prévu de rencontrer Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées, et devrait s’arrêter au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain de Rabat. D’autres détails sur sa visite et tournée seront communiqués dans les jours à venir.

Audrey Azoulay a été réélue directrice générale de l’UNESCO en novembre 2021. Après une carrière au ministère français de la culture, Azoulay, qui est d’origine juive franco-marocaine, occupe ce poste à l’UNESCO depuis 2017. Née à Paris le 4 août 1972 dans une famille juive marocaine d’Essaouira, son père, André Azoulay, est un haut conseiller de S.M le roi Mohammed VI et a été conseiller de feu le roi Hassan II. La directrice de l’UNESCO est la deuxième femme à occuper le plus haut poste de direction de l’organisation.