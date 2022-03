La Douane lance sa plateforme d’Open Innovation

Capitalisant sur son expérience dans le domaine de l’innovation, l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) vient de lancer sa plateforme d’Open Innovation « IBDAE ». « L’ADII fait aujourd’hui le choix d’axer davantage sa stratégie sur l’innovation en tant que levier de transformation au service de l’action douanière. Dans cette optique et à l’instar d’autres organismes pionniers en la matière, une plateforme d’Open innovation baptisée IBDAE vient d’être mise en ligne par l’ADII », souligne la Douane.

Force est de préciser qu’à travers cette initiative, la Douane fait appel à l’intelligence collective de tous les acteurs et intervenants de son écosystème interne et externe (Clients-usagers et partenaires), ainsi qu’aux acteurs de l’innovation (start-ups, porteurs d’idées, etc.) pour faire émerger et donner vie à des solutions innovantes à fort impact, porteuses de valeur ajoutée pour la Douane et son environnement.

« Pour répondre à l’appel à contributions lancé par la Douane, il suffit d’adresser les propositions d’idées innovantes directement sur la plateforme ibdae.douane.gov.ma ou à partir d’un formulaire dédié accessible sur le portail internet www.douane.gov.ma », conclut l’ADII.