La Douane met en service une nouvelle version de la plateforme digitale [email protected]

L’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) a annoncé, jeudi, avoir mis en service une nouvelle version de la plateforme digitale [email protected]

Depuis son déploiement en novembre dernier, [email protected] évolue de manière continue pour venir en réponse aux différentes et multiples attentes des entreprises opérant en douane en leur offrant une nouvelle expérience digitale. Cette mesure traduit la volonté de l’ADII de faciliter la Douane aux citoyens et aux entreprises.

Accessible sur le Web avec un affichage adapté à tous les supports digitaux (Smartphone, tablette et ordinateur), [email protected] est désormais disponible également en version mobile téléchargeable gratuitement sur Apple Store et Google Play.

[email protected] s’est enrichie dans sa nouvelle version. L’ajout d’une rubrique “e-documents” offrant aux utilisateurs la possibilité de rechercher, consulter et télécharger, dans un premier temps, quatre types de documents douaniers est un plus important. Il s’agit des déclarations en douane (DUM), des fiches de liquidation des droits et taxes, des quittances de paiement et des certificats de décharge des comptes en régimes économiques en douane (RED).

L’ADII rappelle que [email protected] met à la disposition des opérateurs économiques, de manière facile et instantanée, les données relatives à leurs opérations en douane, notamment celles en cours, en leur permettant d’effectuer des démarches en ligne grâce aux e-services, à l’image du paiement électronique.

Dans la même ambition, d’autres e-services et fonctionnalités sont prévus dans un proche avenir ; afin de continuer à faciliter les démarches douanières et de donner davantage de visibilité aux clients-usagers et de renforcer la relation de transparence et de confiance avec la Douane.