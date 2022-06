La famille Sedrati reprend Oncomed avant la méga transaction avec le britannique Kelix Pro

Initiée depuis presque un an, la concrétisation de l’opération de cession de Pharmaceutical Institute (un des principaux génériqueurs du Maroc) au groupe britannique Kelix Pro, est des plus imminentes en ce début d’été 2022. Et en préambule de cette opération de transmission, la famille Sedrati qui a créé ce joyau industriel en 1989, récupère la filiale Oncomed qui ne fait pas partie du scope de la transaction.

Cette filiale, estimée par des observateurs avisés à près d’un milliard de dirhams, est spécialisée dans la distribution de matériels biomédicaux et dispositifs médicaux et qui a son siège également à Rabat (plus particulièrement à Oum Azza). L’opération de rachat d’Oncomed a été réalisée par les deux actionnaires historiques de Pharmaceutical Institute, à savoir Mohamed Sedrati et Ali Sedrati et ce, à travers leurs « family office » respectives, à savoir KIMA Holding et AMAR Holding. Ces deux holdings familiales deviennent ainsi actionnaires respectifs d’Oncomed à hauteur de 48% et 32% du capital. Le reste, à savoir 20% du capital est toujours détenu par l’actuel Directeur Général, Khalid Azerkane.