La Fédération du Commerce et Services de la CGEM lance le label TAMYIZ

Le label TAMYIZ matérialise l’importance et la centralité du client dans les affaires. Il a donc été mis en place pour encourager les entreprises à considérer et confirmer cet enjeu de l’excellence client comme stratégique, et à adopter une démarche de progrès continu orientée client. Le dispositif prévoit la création d’une feuille de route déclinant des engagements clairs et évaluables pour réussir à valoriser la relation client et renforcer la satisfaction du consommateur.

Ce lundi 21 février 2022 s’est tenue la cérémonie de lancement du label TAMYIZ by FCS-CGEM qui promeut l’excellence service client. L’événement a eu lieu sous l’initiative de Bouchra OUTAGHANI et son équipe de la Fédération du Commerce et Services (FCS) de la CGEM, en présence de Chakib ALJ, président du patronat.

Les entreprises et organismes se verront également proposer, à travers ce label conçu avec des partenaires reconnus, un référentiel en 8 points pour évaluer leur degré d’intégration et de valorisation de la relation client. Les critères d’évaluation s’articulent par exemple autour de la maîtrise du parcours client, des questions contractuelles (délais, réglementations) et de l’aspect relationnel (existence d’un point de contact, qualité des interactions, etc.).

Une initiative cohérente

Durant la cérémonie, le Président de la CGEM, Chakib ALJ, a tenu à mentionner l’offre de la CGEM en termes de services à forte valeur ajoutée pour l’entreprise de toutes tailles et de tous secteurs, précisant que ce label TAMYIZ vient en renfort pour un gain de performance et compétitivité. Selon lui, l’ambition est de positionner TAMYIZ comme l’un des labels Excellence Service Client de référence en Afrique et au-delà.

Faisant écho aux nombreuses études internationales qui démontrent que les entreprises offrant une meilleure expérience client ont des revenus supérieurs à leur marché, Bouchra OUTAGHANI, Présidente de la FCS, précise que cette action est faite en faveur de la bonne marche des affaires. En effet, TAMYIZ est non seulement un label distinctif, mais également un véritable moyen structurant qui permet à l’entreprise d’adopter une démarche orientée client basée sur un référentiel réalisable, mesurable et finalisé.

Un dispositif éprouvé

La mise en pratique de ce dispositif par des opérations pilotes impliquant des entreprises de différentes tailles et de différents secteurs a permis de confirmer son applicabilité et sa pertinence. Le processus d’attribution du label TAMYIZ est enclenché sur la base d’un dépôt de demande par l’entreprise et se décline sur 9 étapes. La recevabilité de chaque dossier est étudiée par des agences de notation reconnues et spécialisées dans l’inspection et la certification des organismes. Pour souscrire au label TAMYIZ, les entreprises peuvent prendre attache avec la Fédération du Commerce et Services.