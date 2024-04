Malgré ses deux matchs amicaux avec le Maroc, Eliess Ben Seghir peut toujours rejoindre l’Équipe de France. La Fédération française de football, elle, n’a pas lâché l’affaire.

C’était sans doute l’une des révélations, aux côtés de Brahim Diaz, du cru 2024 de l’équipe nationale. Eliess Ben Seghir avait en effet réalisé deux très belles prestations face à l’Angola et à la Mauritanie fin mars lors de la fenêtre FIFA. Le jeune talent de l’AS Monaco a brillé lors de ces deux test-matchs où il a été titulaire sur son flanc gauche. Aussi à l’aise techniquement que sur le plan tactique, le jeune prodige a tout de suite fait l’unanimité auprès du public marocain.

D’origine marocaine, Eliess Ben Seghir a, avant de rejoindre les Lions de l’Atlas, effectué ses débuts en sélection nationale dans les catégories inférieures de l’équipe de France. Et cela, la Fédération française de football (FFF) ne l’a pas oublié. La FFF a même l’intention de faire changer d’avis à Ben Seghir, selon des révélations du site Foot Mercato.

Selon le portail français, la Fédération française n’aurait pas « digéré la perte » de la jeune pépite et « tente toujours de le convaincre de représenter les Bleus ». « Le joueur n’a disputé que deux rencontres amicales et peut donc encore changer de sélection. L’instance du football français multiplie les contacts pour essayer de le faire changer d’avis tant qu’il est encore temps », ajoute la même source.

Eliess Ben Seghir va-t-il pour autant céder aux sirènes tricolores ? Rien n’est moins sûr. Le joueur lui-même avait semblé avoir résolument tranché pour le maillot rouge et vert. Il avait déclaré, quelques jours après avoir officialisé son choix pour le Maroc : « J’en suis très fier. J’ai fait ce choix par rapport à mes racines. Mes deux parents sont marocains. Et les racines l’ont emporté. La FFF a essayé de me garder, mais j’assume ce choix et je fonce. Pourquoi attendre quand on sait ce qu’on veut ? ». Dont acte.