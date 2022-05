La filiale marocaine du français Betom Ingénierie en redressement judiciaire

Lire aussi | Législatives France-Maghreb. Ahmed Eddarraz : « ma candidature sur ces territoires me paraît naturelle »

Il faut dire, que BIM a pâti d’une instabilité managériale depuis sa création en 2008 et les expatriés dépêchés par la maison mère n’ont pas réussi à remettre la société sur rail alors qu’elle s’était hissée au milieu de la décennie précédente par les bureaux d’étude privés au Maroc qui comptent (derrière le trio public CID, Novec et Jacobs), avec un chiffre d’affaires dépassant les 20 millions de dirhams. Enfin, la crise du Covid-19 et son impact assez pesant sur le secteur du BTP en général, n’a sans doute pas facilité les choses.

Lire aussi | Mehdi Salmouni-Zerhouni : « le Maroc occupe la 1ère place régionale sur le plan des inventions et de l’innovation »

Rappelons, que le groupe Betom Ingénierie est basé à Versailles et compte plus de 120 collaborateurs répartis sur plusieurs bureaux à travers la France. BIM fut en 2008 sa première filiale à l’international… avant de devenir un véritable problème managérial à gérer ! Affaire à suivre.