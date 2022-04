La FISA dénonce l’usurpation de labels agricoles et tromperie sur la nature des marchandises

La Fédération Interprofessionnelle du Secteur Avicole FISA indique dans un communiqué avoir constaté la multiplication de sites internet et de points de vente faisant promotion de commerce de produits avicoles sous différents labels agricoles ou appellations biologiques sans disposer des certifications nécessaires à ces dénominations.

La production et la commercialisation des produits sous label agricole ou appellation biologique doivent se faire suivant des démarches réglementaires spécifiques définies par les lois en vigueur, à savoir la loi 25-06 relative aux signes distinctifs d’origine et de qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles et aquatiques et ce, conformément à des cahiers de charges homologués par le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, et publiés au Bulletin Officiel.