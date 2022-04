Une nouvelle grève des transporteurs à partir du 6 avril

Suite à la flambée des prix des carburants au Maroc, la Fédération Nationale du Transport Multimodal (FNTM) annonce une grève ouverte des transporteurs à compter du mercredi 6 avril à 10 heures, jusqu’à ce que les revendications des professionnels soient satisfaites.

La FNMT revendique principalement l’accélération du cadre légal et réglementaire de l’indice du diesel afin de contrôler les fluctuations de prix et adopter l’indexation. La FNTM revendique également la récupération d’une partie de la taxe intérieure de consommation (TIC), l’actualisation du coût de référence pour le transporteur, des solutions aux entreprises qui ne sont pas en mesure de rembourser leurs échéances de crédit et de leasing.