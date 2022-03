La Fondation Mohammed VI de l’Education-Formation et Akdital signent une convention

A cet effet, une cérémonie de signature de cette convention a eu lieu à Casablanca, au siège du Groupe Akdital, en présence du Président de la FM6 Education, Youssef El Bakkali, et du Président directeur général du Groupe Akdital, Rochdi Talib, et des membres de direction des deux entités.

En vertu de cette convention, les adhérents de la Fondation, leurs conjoints et leurs enfants accèdent aux établissements du Groupe Akdital à travers tout le Royaume à des conditions avantageuses. La famille de l’enseignement bénéficiera, ainsi, d’un circuit de soins avec une équipe dédiée, des procédures de prise en charge de base et complémentaire en cas d’hospitalisation, ainsi qu’un programme de prévention et de dépistage des maladies graves et chroniques.

Créée par la loi N° 73.00 dans le cadre de la réforme du secteur national de l’éducation et de la formation, la Fondation Mohammed VI a pour mission le développement humain, social et culturel du corps de l’enseignement au Maroc.

A noter que les prestations sociales de la Fondation se présentent sous forme de mécanismes d’aides financières et/ou d’investissements directs permettant l’accès au logement, la promotion de la santé, l’accès à l’éducation, à la formation et à la culture, la réalisation d’équipements socio-sportifs et de centres de vacances et l’accès aux voyages