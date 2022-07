La France, principale destination des investissements marocains en 2021

Selon l’Office des Changes, la France a été le principal pays de destination des flux nets des investissements directs marocains à l’étranger (IDME) en 2021, avec 1,4 milliard de DH.

« En 2021, les principaux pays de destination des flux nets des IDME sont la France (1,4 milliard de DH), la Côte d’Ivoire (1,2 milliard de DH), les Etats-Unis (0,5 milliard de DH), l’Egypte (0,5 milliard de DH) et le Nigeria (0,5 milliard de DH) », indique l’Office dans son rapport annuel de la balance des paiements et position extérieure globale du Maroc. Notons que ces cinq pays représentent 89,5% du total du flux net des IDME au titre de l’année écoulée. L’office indique aussi que par région, l’Afrique constitue la principale destination de ces investissements, avec une part de 58,1% en 2021 contre 58,5% en 2020 et 57,7% en 2019.