La France reconnaît la Marocanité du Sahara par le biais de sa ministre de la Culture

La ministre de la Culture Rachida Dati vient de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara après sa nomination, jeudi 11 janvier, à la suite d’un remaniement ministériel gouvernement Macron.

« ll ne peut pas y avoir de relations froides entre le Maroc et la France ; c’est un allié historique et donc moi je ne peux pas imaginer que la relation entre la France et le Maroc puisse s’arrêter et donc notre destin et commun, donc moi je crois à cette relation, non seulement je la conforte, je l’entretiens et puis je crois à la jeunesse à des jeunes comme vous pour continuer à l’entretenir », a affirmé la ministre de la Culture Rachida Dati lors de sa première apparition publique depuis sa récente nomination, le jeudi 11 janvier 2024, à la tête du département de la Culture du nouveau gouvernement de Gabriel Attal.

La maire du 7e arrondissement de Paris remplace ainsi Rima Abdul Malak, fragilisée ces dernières semaines par son opinion différente de celle du président sur l’affaire Depardieu et ses réticences concernant la loi immigration adoptée à l’Assemblée.

Très proche du Maroc, son pays natal, Rachida Dati avait été, de 2007 à 2009, ministre de la Justice durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Avant de devenir députée européenne jusqu’à 2019. En visite au Maroc les 3 et 5 mai 2023, Rachida Dati s’était clairement prononcée en faveur de la Marocanité du Sahara.

Garde des sceaux sous Nicolas Sarkozy (2007-2012), la nouvelle ministre de la Culture est considérée comme un soutien de Rabat et l’un de ses relais d’influence dans l’Hexagone. Elle a été décorée en 2010 de l’ordre du Wissam Al-Alaoui, une distinction réservée aux personnalités étrangères pour leurs services rendus à la nation.