La franchise Catenon s’installe à Casablanca

Lorsque Equatorial Coca-Cola délocalisait ses headquarters de Barcelone à Casablanca, Catenon était mandaté pour la quasi-totalité de leurs recrutements. Les consultants du cabinet opéraient depuis Barcelone, Madrid ou Paris, pour identifier et évaluer les talents partout dans le monde. C’est ainsi que la plupart des clients du recruteur, étant de niveau international, ont des activités sur le Maroc, notamment dans les secteurs de l’automobile, l’éducation, l’ingénierie, la grande consommation, etc.

Opérant sur le marché marocain depuis plus de dix ans grâce à ses plateformes délocalisées de consultants et ses technologies «cloud», Catenon ouvre son premier bureau à Casablanca. La multinationale espagnole, spécialisée dans les services de recrutement digital et cotée à la bourse de Madrid, nourrit désormais de grandes ambitions sur le marché marocain.

Une relation au marché marocain empreinte de maturité

Catenon ne compte plus le nombre de missions de recrutement qui ont été menées pour le Maroc. De plus, l’expertise du cabinet développée sur une quinzaine d’années, couplée à une méthodologie et des outils innovants, constitue une vraie valeur ajoutée sur un marché marocain du recrutement très dynamique avec un vrai potentiel local. Cela coulait donc de source ; avoir un bureau physique était la meilleure manière de cristalliser cette affinité avec ce marché au demeurant plein de promesses. Alors, il a suffi d’une rencontre, celle de Ghita Hannaoui et Houda Bennani, deux marocaines spécialistes du métier et avec un background international, pour confirmer cette volonté de Catenon de s’implanter à Casablanca.

Lire aussi | Abdellatif Miraoui : « La compétitivité de l’entreprise ne peut pas être garantie sans une recherche scientifique de pointe »

Avec 14 ans d’expérience dans le recrutement de profils cadres dirigeants au niveau international (expérience dans plus de 10 pays) et une expertise sur l’Afrique du Nord,

Ghita Hannaoui est la partenaire talent privilégiée pour de nombreuses multinationales dans de nombreux secteurs d’activités (grande consommation, pharma, automobile, IT, etc.). Elle est aujourd’hui Manager Europe & North Africa à Catenon. Quant à Houda Bennani, International Talent Recruiter, elle a à son actif 9 années d’expérience dans le recrutement international (Europe & Maroc) sur différents profils et pour de nombreux secteurs d’activités IT, banque & finance, industrie (aéronautique, textile, automobile…).

Portées par une même vision, celle de pouvoir stimuler le marché local avec leur expertise des métiers de cadres dirigeants au sein de structures matricielles complexes et des solutions technologiques innovantes, ces deux professionnelles du recrutement ont scellé leur alliance avec la franchise Catenon.

Un cabinet à la culture internationale

L’environnement Catenon est marqué par la diversité culturelle de ses équipes de consultants. Interagissant en plusieurs langues dont l’espagnol et l’anglais, ils ont un mode de fonctionnement à l’américaine, avec une certaine flexibilité, de la confiance, de l’autonomie, et très orienté résultats. La primeur est donnée à la satisfaction des partenaires du cabinet, clients et candidats.

Ghita Hannaoui et Houda Bennani sont aujourd’hui totalement investies dans le lancement du bureau marocain et travaillent à constituer une équipe de production. Elles s’impliquent à la fois dans la gestion des opérations et le développement commercial pour assurer la qualité du service et maintenir la continuité du savoir-faire de Catenon, en veillant à ce que les process soient bien assimilés. Par la suite, leur ambition est de pouvoir déléguer les opérations à l’équipe en place, en fonction du niveau d’adaptation et de formation des consultants. Dans l’absolu, le modèle Catenon est bâti de la manière suivante : des managers en charge de la prospection avec une implication très forte dans les opérations et en face, des consultants qui s’occupent de la production.

Beaucoup d’ambitions malgré un contexte «post» Covid-19 incertain

Catenon nourrit de grands espoirs pour le marché marocain et souhaite avant tout aider les entreprises à attirer des talents rares sur le marché, principalement des profils exécutifs et des cadres dirigeants. Avec le contexte post Covid-19, le marché du recrutement au niveau international est devenu un marché de candidats. Il est de plus en plus difficile de faire bouger les talents d’une entreprise à une autre. Les candidats jouent la carte de la prudence. Le cabinet compte sur son expertise métier qui s’étend à plusieurs secteurs d’activités et son équipe polyvalente pour contrer la conjoncture.

Lire aussi | Fatiha Charradi : « La réussite du modèle OCP-Al Moutmir est due à son approche locale inclusive et partenariale »

Avec l’ouverture d’un bureau à Casablanca, le projet de Ghita Hannaoui et Houda Bennani est d’accompagner d’abord leurs clients internationaux dans leurs besoins de recrutement de talents sur le Maghreb et l’Afrique, mais aussi de pouvoir développer un réseau de clients locaux, auprès d’entreprises à forts enjeux de développement en capital humain.