La gamme Pro de Chery brille dans le monde entier

Le constructeur automobile chinois qui souligne également que la qualité avérée de ses produits a fortement pesé dans ses excellentes performances en matière de ventes. Il faut souligner que de nouveaux modèles de la gamme Pro de Chery, lancés avec succès en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique et dans d’autres régions du globe, ont contribué aussi aux performances de Chery sur le marché automobile mondial.

Début janvier 2022, Chery a effectué une conférence de lancement du Tiggo 8 Pro au Chili. Plus d’une trentaine de supports médiatiques et de revendeurs automobiles ont assisté à cette cérémonie, au même titre que des personnalités reconnues et appréciées par la population chilienne, dont le célèbre acteur local Etienne Bobenrieth. Un événement festif particulièrement réussi qui n’est vraiment pas passé inaperçu.

Le lancement du Chery Tiggo 8 Pro a été un succès au Chili.

Outre le Chili, le Chery Tiggo 8 Pro a également été lancé en grande pompe en Russie, un événement qui n’avait pas laissé indifférent à l’époque aussi bien les médias que la clientèle intéressée par ce modèle. Faut-il souligner que le Tiggo 8 Pro a remporté deux prix en septembre dernier, à savoir celui du «SUV le plus technologique» et celui du «SUV de taille moyenne le plus populaire», dans le cadre de la cérémonie de remise des prix 2021 de l’élection du SUV de l’Année en Russie.

Autre modèle phare de Chery, le Tiggo 7 Pro a été lancé au Costa Rica. Deux éminents ambassadeurs de la marque chinoise, à savoir Kavvo et Bismarck Mendez, ont contribué à la réussite locale de ce véhicule. Toujours est-il que depuis son lancement, les ventes et la réputation du Tiggo 7 Pro ont évolué. Par exemple au Qatar, ce véhicule s’est classé parmi les premiers au niveau des ventes sur son segment de marché en moins de six mois et a remporté le prix du SUV le plus vendu du Qatar en 2021.

Le Chery Tiggo 7 a amorcé avec succès sa commercialisation au Costa Rica.

Et les distinctions se sont enchaînées ; en effet en octobre 2021, Chery a lancé au Brésil l’Arrizo 6 Pro, un nouveau modèle. En tant que premier véhicule de la famille Pro, cette berline a reçu des commentaires élogieux de la part de la clientèle brésilienne au regard des atouts de l’engin en matière d’esthétique, d’équipements technologiques dernier cri, mais également au niveau confort et expérience de conduite.

D’ailleurs, l’Arrizo 6 Pro s’est distinguée à de multiples reprises au Brésil. Elle a remporté le titre de «Meilleure voiture» dans le cadre du 8ème Top Car TV, celui de «Meilleur véhicule de tourisme de taille moyenne» lors du 7ème L’Auto Prefera, et celui de «Meilleure voiture de 1,2 litre-1,6 litre» dans le cadre de la 23ème remise des prix ABIAUTO (Association brésilienne de la presse automobile).

À noter que les produits de la série Chery Pro incluent le Tiggo 8 Pro, le Tiggo 7 Pro, le Tiggo 4 Pro et le Tiggo 2 Pro. À l’avenir, Chery continuera à se développer sur le marché mondial et à proposer de nouveaux produits de la série Pro à la clientèle. Et ce n’est pas tout puisque le constructeur automobile chinois, qui accorde toujours autant d’importance à la qualité de fabrication de ses véhicules, entend commercialiser davantage de technologies de pointe au sein de ses nouveaux modèles à l’attention de la clientèle mondiale.