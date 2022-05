La Journée mondiale de l’Afrique célébrée ce mercredi 25 mai

La célébration de la Journée mondiale de l’Afrique, c’est l’occasion pour réitérer l’engagement constant et résolu du Royaume au maintien de la paix et la sécurité en Afrique, comme en témoigne la contribution active du Maroc aux différentes missions déployées dans le Continent africain, en plus du volet humanitaire avec le déploiement de plusieurs hôpitaux médico-chirurgicaux de campagne ces dernières années.

L’Afrique célèbre sa Journée mondiale dans un contexte marqué par la persistance de la pandémie de la COVID-19 avec ses lourdes conséquences sur les économies africaines, aggravée par la pire sécheresse dans plusieurs contrées, l’insécurité alimentaire, les conflits et le terrorisme qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité de certaines parties du continent, des difficultés qui ne peuvent être surmontées que dans le cadre d’une action africaine commune et d’une coopération interafricaine prônées par le Maroc, dans le cadre de la vision royale de la coopération sud-Sud.

Placée autour du triptyque paix, sécurité et développement, la vision royale pour une Afrique stable, prospère et en paix au service du citoyen africain a été illustrée par le fort engagement du Royaume à partager avec les pays africains frères son expérience, expertise et savoir-faire pour une coopération sud-sud dynamique et croissante dans tous les domaines allant de la santé à l’éducation, la formation, la paix, la stabilité et le développement socio-économique.

Ce fort engagement a été illustré dès le début de la pandémie de la Covid-19, par la solidarité sans faille du Royaume avec les pays africains à travers l’initiative du Roi qui avait donné Ses Très Hautes Instructions pour l’acheminement d’aides médicales à plusieurs pays africains frères. Une initiative royale qui a été hautement saluée en Afrique et au niveau international.

Outre la solidarité agissante en matière de Santé, le Maroc œuvre pour préserver la sécurité alimentaire menacée ces derniers mois par les conflits et les changements climatiques en réaffirmant sa détermination à partager avec les pays frères son expertise et savoir-faire dans le domaine de la sécurité alimentaire, à travers notamment l’initiative AAA de l’adaptation de l’agriculture africaine.

En matière de lutte contre les changements climatiques, les actions du Maroc en faveur de l’Afrique ne sont plus à démontrer, le Royaume ayant accordé une grande importance à la question environnementale en Afrique. Le Sommet africain de l’action, qui s’est tenu en marge de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 22) organisée à Marrakech, au Maroc, en 2016, illustre l’engagement du Maroc pour la préservation de l’environnement et la lutte contre les changements climatiques en Afrique. Le Sommet, rappelle-t-on, avait fixé trois priorités pour l’action climatique en Afrique : la Commission Climat du bassin du Congo et le Fonds bleu pour le bassin du Congo, la Commission Climat pour la région du Sahel et la Commission Climat des petits États insulaires.

L’action africaine commune qui place les intérêts vitaux du Continent et du citoyen africain au centre de ses préoccupations, accorde aussi une place de choix à la jeunesse. Le Maroc a plaidé au cours de ce mois devant le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA), la nécessité de placer les questions de la jeunesse au cœur du nexus paix-sécurité-développement en Afrique. Sur le plan social, l’ouverture à Rabat de l’Observatoire Africain des Migrations au Maroc, suite à la proposition du Roi Mohammed VI en sa qualité de Leader de l’Union africaine sur la question de la migration, vient couronner l’engagement africain du Royaume.

Attaché à l’action africaine commune et la coopération interafricaine, le Royaume a multiplié les actions et les efforts pour un continent prospère au service du citoyen africain par des actions concrètes comme en témoigne les multiples Visites Royales entreprises par le Souverain dans plusieurs pays africains et la signature de près d’un millier d’accords et de conventions de coopération entre le Royaume et ses partenaires africains.

L’engagement africain du Maroc a été également consacré le mois dernier par la ratification de plusieurs traités d’importance stratégique qui s’inscrivent dans le cadre de la concrétisation de la Vision Royale d’action africaine commune. Il s’agit de l’accord portant création de la Zone de Libre Echange Continentale Africaine, la Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la Corruption, la Convention de Bamako sur l’interdiction d’importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontaliers et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique, Protocole à l’Acte constitutif de l’Union africaine relatif au Parlement africain, le Traité Afrique région sans armes nucléaires-Traité Pelindaba, la Charte africaine sur la sécurité routière et l’accord du siège relatif à l’établissement de l’Observatoire africain des Migrations et du traité portant création de l’Agence Africaine du Médicament relevant de l’Union africaine.

Les initiatives du Royaume pour l’action africaine commune s’illustrent également par la forte présence du Maroc dans les organes de l’organisation panafricaine à l’image de son deuxième mandat de trois ans après celui de 2018-2020 au sein du Conseil de Paix et de Sécurité de l’UA. Le Maroc assure également la première vice-présidence du Comité Technique Spécialisé sur les Finances, les Affaires monétaires, la Planification économique et l’Intégration de l’Union Africaine pour la période 2021-2023.

Le Royaume a aussi assuré la présidence du Comité Technique Spécial chargé du Commerce, de l’Industrie et des ressources Minières de l’Union et la première vice-présidence du Comité technique spécialisé CTS 8 Fonction Publique, Collectivités Locales, Développement Urbain et Décentralisation. Le Royaume siège également au tribunal administratif de l’Union africaine avec une Magistrate.

La célébration de la journée mondiale de l’Afrique, est aussi l’opportunité de mettre en avant l’appui et l’aide apportés par le Royaume, depuis son indépendance, à la lutte pour la libération des pays africains du joug colonial et à la défense de l’unité africaine manifestée par la création de l’Organisation de l’Unité Africaine, dont le Royaume du Maroc est l’un des fondateurs.