La keynote de Mark Zuckerberg est une déclaration de guerre : voilà pourquoi et comment s’armer

Facebook est aussi addictif que la drogue. Dans son objectif de transformer Facebook en une sorte de « métaverse » géant, ce réseau social deviendra plus qu’un monstre. Mark Zuckerberg a fabriqué la pire drogue numérique qui n’ait jamais existé. Un agent du chaos capable de tout.

Passons vite sur le changement de nom. Facebook, le réseau social, reste Facebook ; Facebook, la compagnie devient Meta, abréviation de metaverse. Le métavers, c’est cette idée qui tourne depuis 30 ans : un monde virtuel fictif. Là, désormais, vont se concentrer les efforts du géant. Mark Zuckerberg (MZ) affirme avoir beaucoup appris durant ces 5 dernières années. Il a traversé des épreuves, il a compris, il nous revient humble et conscient. Il ne veut pas parler de technologie, mais du futur ; il veut juste connecter les gens, le mieux possible. Dans un univers 3D immersif persistant. Géré par lui.

Ahem…

Un peu d’histoire. Avec un navigateur, du texte et des images, MZ a fabriqué la pire drogue numérique qui n’ait jamais existé. Un agent du chaos capable de faire basculer des élections, propager les pires rumeurs et briser des vies. Imaginez-vous vivre dans SON monde ? Pourtant là, n’est pas le plus grand danger.

Dans sa conférence, MZ nous détourne de l’essentiel : la technologie. Ça, c’est son affaire. Circulez, il n’y a rien à voir ! Nous, nous sommes des utilisateurs. Nous, nous n’avons qu’une chose à faire : nous connecter à son monde et nous divertir, travailler, se rencontrer, voyager, consommer. Bref, vivre. Dedans. Lui, Mark, s’occupe du reste.

Et c’est précisément pour cette raison que Facebook est devenu un monstre : nous l’avons laissé s’occuper du reste ! Nous pensions nous connecter aux autres, mais nous nous liions en réalité à une machine commerciale. Nous lui avions confié nos amis, nos familles, nos collègues ; il les a transformés en produits qu’il a vendus aux annonceurs.

Désormais, son réseau social domine le monde et son budget est plus important que celui de beaucoup de pays. Cette machine à cash va continuer à tourner pour alimenter son délire, sur lequel travaille déjà une petite équipe de… 10 000 personnes.

Il y a urgence ! N’attendons pas que nos enfants tombent dans ce piège. Ils pourraient ne jamais en revenir. La priorité est de les armer, dès aujourd’hui. Ils doivent s’emparer de la technologie. Leur mettre en main un smartphone et leur expliquer comment il fonctionne, à quoi il est relié, quel est son impact, qui le fabrique et comment. Les initier au code, à la 3D, aux datas, aux algorithmes. Leur dire qui fait quoi, comment et pourquoi il le fait. Leur montrer comment naît une rumeur, pourquoi elle circule et prospère. Enquêter sur une info, apprendre à chercher, apprendre à douter.

La technologie est un outil qu’on dirige avec une intention. Il y a tant à faire ici, dans cette réalité, qu’il n’y aura jamais assez d’outils pour nous y aider. La technologie ne doit pas être laissée à MZ et devenir une grande illusion qui cache le monde. Deux visions s’opposent. La guerre est déclarée.

Par Laurent Vaissade, Graphic designer