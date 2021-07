La Marine royale porte secours en Méditerranée à 368 candidats à la migration irrégulière

De plus en plus de migrants irréguliers s’abattent sur les frontières et tentent de passer au delà de ces frontières terrestres. Pour la plupart d’entre eux, ce périple est synonyme de danger ou de quasi-suicide.

D’après une source militaire, les garde-côtes de la Marine Royale, opérant en Méditerranée, ont effectué des opérations de sauvetage durant la période du 20 au 23 juillet, portant ainsi secours à 368 candidats à la migration irrégulière à majorité des subsahariens.

Les clandestins secourus, dont sept femmes et trois enfants, se trouvaient en difficulté à bord de 22 embarcations pneumatiques, 30 kayaks et 5 chambres à air, précise-t-on de même source.

En état de santé dégradé, ils ont reçu les premiers soins nécessaires à bord des unités de la Marine Royale avant d’être remis à la Gendarmerie Royale pour les procédures d’usage.