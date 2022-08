La Maroc se classe sixième destination pour les français en juillet 2022

C’est ce qu’indique la liste établie par le Baromètre Orchestra pour L’Echo touristique, qui correspond aux ventes des voyagistes réalisées dans les agences offline et online françaises. Comparativement à la même période de l’année 2019, le volume d’affaires a évolué de 59%. Le panier moyen a, quant à lui, enregistré une évolution de 29%.

Toutes destinations confondues, les ventes de voyages réalisées par les agences physiques et en ligne français ont augmenté de 3% en juillet 2022 versus juillet 2019, selon le Baromètre Orchestra pour L’Echo touristique. C’est nettement moins qu’en juin 2022 (+29%), mai (+46%), et même qu’en avril 2022 (+18%). Le phénomène du Revenge Travel (la revanche par le voyage) s’essouffle. L’inflation globale, des tarifs aériens parfois élevés et des problèmes de stocks sur certaines dates ralentissent la dynamique d’ensemble.