La marque DFSK récompense ses clients avec une tombola géante

Lire aussi | La BEI et l’ONCF signent un contrat de financement

« C’est une tombola destinée à nos clients. Dans ce cadre, nous avons séparé le royaume en trois régions. Ainsi, chaque mois, les clients du mois d’octobre, de novembre et de décembre gagneront 3 véhicules KO1 S chacun. Au total, 9 véhicules de ce modèle, qui sont donc en jeu, iront à 9 de nos clients de toutes les régions du Maroc », a expliqué Benkirane. Rappelons que la valeur de ce type de véhicule est de 99.000 DH.

Lire aussi | Hydrogène. H2Pro et Gaia Energy signent un protocole d’accord

Le tirage effectué le 8 novembre dernier a permis à trois clients des villes d’Agadir, d’Oujda et de Salé de gagner chacun un véhicule. Notons que le prochain tirage au sort se fera le 6 décembre 2022, et permettra aussi à 3 nouveaux autres gagnants de repartir avec leur véhicule. « Les clients ont l’habitude de ce type de tombola avec nous, et ils sont contents. Nous les remercions pour leur confiance », conclut le Brand manager de DFSK.