La Mémoire et l’Histoire

Il est l’heure de se réveiller et d’écouter les nouvelles, les infos quoi, le journal qu’on lisait jadis a cédé place à l’air du temps. Et le temps d’aujourd’hui n’a que faire d’attendre que le papier s’imprime et qu’il soit distribué avant de parvenir via les kiosques que l’on trouve désormais incongrus.

On s’y bagarre à tous les étages, mais l’usage et la correction des sages qui dirigent la boîte, feront que c’est le discours policé qui sortira des micros et parviendra aux auditrices et auditeurs qui, chaque matin, se branchent sur leur station de référence ou si vous voulez de préférence.

Alors et c’est la mode, avant même que de faire son brin de toilette, on allume son portable ou on se branche sur sa radio préférée.

Et là, le choix est large, on n’a que l’embarras de sélectionner ce que l’on va écouter, tout en gardant, bien sûr, un œil sur l’écran pâle du smartphone au cas où une nouvelle de dernière minute aurait échappé à la vigilance des… vigiles. D’ailleurs, ces vigiles, gardiens de l’information et donc chargés de satisfaire la soif du consommateur, sont eux-mêmes en proie à la panique de « rater » l’info qui compte.

Désormais, cela se voit, cela se sent partout, même le responsable de l’émission multiplie les appels au secours pour garder son audimat : «Restez avec nous…»… «il va y avoir du lourd juste après ce message…»

Le message c’est bien entendu l’annonce publicitaire, plus ou moins longue, plus ou moins intéressante selon le poids de la radio ou du média.

Le phénomène s’accentue quand il s’agit de télévision car, outre les consultants ou journalistes présents et invités des studios, sur l’écran défilent des « bandeaux » consacrés à l’information.

Sans oublier que tous, y compris le présentateur, restent accrochés à un écran de contrôle où l’on découvre, instantanément, l’indice de satisfaction du public et où chacun, du patron au tout-venant peut exprimer son opinion.

Y a-t-il plus de liberté dans l’information aujourd’hui ?

Elle s’est diversifiée, elle s’est multipliée grâce aux moyens modernes, mais a-t-elle pour autant progressé ?

La fin de toutes choses

La perfection, bien sûr, n’est pas de ce monde. Et la vérité non plus, hélas. Cependant, ce qui est écrit est écrit, et dans le fracas de l’actualité, et les faits qui s’écrasent les uns contre les autres, parfois surnagent des bribes d’infos qui constituent, plus tard, l’Histoire.

Ainsi, de cette semaine où le bon public n’a eu d’yeux que pour ce qu’on lui a donné à consommer et digérer, il s’est passé un fait qui en dit long sur l’état et la qualité de ceux (et celles) qui sont chargés de nous informer.

Alors de la Coupe du Trône de Golf, à une réunion équestre chez la famille Lyazidi, à la consécration du champion du 3000 m steeple, Soufiane Bekkali, et ce qui s’est passé dans le tennis mondial et national rien n’a été approfondi ou exposé.

Cependant, la mort, elle, veille toujours et vient nous rappeler que rien n’est éternel.

Haddou Jaddour, extraordinaire crossman des années 70 est décédé. Ce zemmouri aurait pu, aurait dû, être en 1972, le premier médaillé d’or marocain. Ce qui s’est passé à Munich en 1972 aux J.O où il a « raté » sa course des 5000 m finalement remportée par le Tunisien Gammoudi et comment 20 ans plus tard, feu le Roi Hassan II a permis à Jaddour de mourir dans la dignité retrouvée, tout cela n’a pas été relaté.

Quand le Qatar a tout compris

La liste de Regragui… les matchs qui se succèdent … la Coupe du Monde qui approche… les commentaires des consultants…. tout s’enchevêtre, mais reste l’essentiel.

L’essentiel ce sont les images et ceux qui restent vivants. Les images on les retrouve quand elles existent. A notre époque, c’est plus facile.

Pour le reste… il y a les souvenirs des… survivants.

Le Qatar avec ses chaînes multilingues de Bein et ses investissements dans le foot (P.S.G), a préparé sa Coupe du Monde au mieux.

Il cherche à maîtriser la communication et l’information autour de celle-ci.

On ne peut pas saisir la problématique du football en une vie. Il reste ce que nous offre le vécu de chacun.

De ces miettes d’un tout, chacun fera son miel.

Et quand le tumulte de la vie fera son tri, on commencera à comprendre, c’est-à-dire à savoir.

On verra cela, inchallah tranquillement, la semaine prochaine dans cette rubrique ou peut-être même ailleurs.

Qui sait ?

Et d’ailleurs, sait-on jamais ?

Munich 72 et ses J.O ensanglantés : Tout a-t-il été dit ?

Le 5 Septembre 1972, date où il y eut la prise d’otages au village olympique des J.O de Munich, a été un anniversaire dont, 50 ans après, la presse internationale a consacré ses émissions et reportages.

«L’Equipe magazine» s’y est intéressée et y a même fait son sujet de couverture du magazine et la rédactrice en chef, Géraldine Catalano, reconnait dans son éditorial:

« Un demi-siècle a passé et le drame continue de nous hanter. Pourquoi? Parce qu’il représente une tache indélébile dans l’histoire du sport et que tout a changé après lui ».

La conclusion est belle et inspirée:

« On doit rappeler que dans le sport il y a du sombre et du lumineux et que l’on doit savoir contempler les deux pour avancer ».

On ne fera à personne, ici, l’insulte de dire ce qui s’est passé à Munich ce jour-là. On regrettera cependant, un oubli de taille pour expliquer la tragédie.

Aujourd’hui encore, alors qu’on veut savoir et comprendre on oublie des détails, qui ont leur importance. A l’époque, la délégation marocaine aux Jeux Olympiques de Munich était conséquente, et des journalistes marocains étaient présents pour couvrir ces Jeux qui promettaient d’être les plus beaux de l’Histoire.

L’Allemagne avait à cœur, quant à elle, d’effacer le souvenir de 1936 et ses J.O organisés à la gloire d’Hitler.

La presse internationale venue en nombre, se régalait du savoir-faire allemand, de la beauté des villes et des sites de Bavière et les responsables olympiques et politiques ne ménageaient aucun effort pour montrer leur meilleur visage. Cela n’a pas empêché certains, lors d’une conférence de presse, de dire qu’au village olympique, on avait l’impression d’être à Dachau (camp de concentration de sinistre mémoire).

Le responsable munichois venu pour rencontrer les journalistes pâlit sous l’insinuation.

Des mesures furent immédiatement prises, lesquelles ? On ne sait pas, mais aujourd’hui, les mêmes journalistes ou leurs descendants écrivent que l’on entrait au village olympique comme dans un moulin.

Autre info oubliée dans les rétrospectives : les athlètes israéliens tués l’ont été à l’aéroport et sont tombés sous les tirs de la police allemande, car le commando « Septembre noir » ayant obtenu un avion après des heures de discussions et d’angoisses éprouvantes pour tout le monde, était arrivé à l’aéroport où dans la nuit, vers 22 heures la confusion a régné.

On a annoncé que tous les otages avaient été libérés et que les membres du commando sont morts.

En réalité, les otages au nombre de neuf sont morts à l’aéroport devant l’avion qui devait les emporter.

Le bilan est d’abord caché.

Les alentours de l’aéroport avaient été vidés. L’aéroport n’était pas éclairé, et encore moins le tarmac et les pistes d’envol et d’atterrissage.

Ce qui s’est passé cette nuit-là a été caché et aujourd’hui encore, les historiographes dissimulent l’essentiel. C’est le commando « Septembre noir » qui endosse le rôle du méchant.

C’est ainsi que l’Histoire s’est écrite, oubliant seulement que d’autres ont joué même involontairement un rôle dramatique dans cet évènement tragique.

Et au premier rang de cela, la bien-pensante Europe et ses médias gonflés de leur égo et leur parti-pris et qui, aujourd’hui, tardent à faire leur rétropédalage.