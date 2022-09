La Mère Teresa du Maroc nous a quittés

Véritable ambassadrice de la cause féministe au Maroc, on la surnomme Mère Courage ou Mère Teresa du Maroc. Depuis maintenant plus de 40 ans, elle a lutté pour imposer le respect aux mères célibataires et pour la reconnaissance des enfants nés hors mariage, un sujet qui demeure aujourd’hui encore tabou au Maroc. Née en août 1941, Aicha Ech-chenna fut le refuge des mères célibataires au Maroc depuis plus de 40 ans et était l’une des figures emblématiques du militantisme au Royaume. En 1985, elle crée l’Association Solidarité féminine (ASF) pour la défense des droits de la femme et des enfants abandonnés et rend hommage en 1996 aux domestiques maltraitées ou encore aux enfants laissés pour compte à travers son recueil d’histoires « Miseria », publié aux éditions le Fennec.

Après des études d’éducation sanitaire et sociale, la militante a mené plusieurs combats et travaillé de pied ferme pour faire entendre la voix des mères célibataires et pour faire prendre conscience des droits de cette catégorie. Membre de l’Union Nationale des Femmes Marocaine, Aicha Ech-chenna a reçu plusieurs prix qui sont venus couronner son parcours de combattante, tel le prix des Droits de l’homme de la République Française à Paris pour son association en 1995, l’Opus Prize aux Etats-Unis en 2009 ou encore le prix de la légion d’honneur en France en 2005 pour ne citer que ceux-ci.

L’action d’Aicha Chenna, reconnue au niveau national et international, a été soutenue par le Roi Mohammed VI. Elle avait déclaré à ce propos : «Sa Majesté le Roi m’a témoigné sa bénédiction et m’a donné la clé de la réussite de ma mission. Ses encouragements, sa haute sollicitude et ses gestes magnanimes renforcent ma conviction et me donnent chaque jour la force et le courage de continuer».