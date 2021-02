La Nasa publie la vidéo de l’atterrissage de Perseverance

L’agence spatiale américaine a dévoilé ce lundi la vidéo couleur de l’atterrissage de son rover « Persevere » sur la planète rouge, une première du genre.

Les équipes de mission du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, en Californie, ont récupéré 30 gigaoctets de données et plus de 23 000 images du véhicule descendant à la surface. Ces vidéos font partie des 4 500 images que la NASA a prévu de diffuser lundi.

La semaine dernière, « Perseverance » est entrée dans l’atmosphère de Mars avec une enveloppe protectrice et un étage de descente appelé « Skycrane », qui a mis à feu des propulseurs de fusée pour ralentir sa descente près de la surface. Le faisceau comportait quatre caméras pour capturer la séquence d’atterrissage : une fixée sur son enveloppe protectrice tournée vers le haut, une sur l’étage de descente et deux de chaque côté du rover. Ensemble, elles ont capturé des vues incroyables de la descente du vaisseau spatial.Un microphone à bord de Perseverance a également capté les sons une fois que le rover était à la surface.

