La nouvelle Audi A5 est arrivée sur le marché

Du nouveau chez Audi Maroc, qui a procédé au lancement de la nouvelle A5. Une nouvelle génération qui a fait peau neuve dans bien des domaines. Avec son design athlétique, son intérieur entièrement revisité et sa dotation mécanique inédite, la gamme Audi A5 promet à son conducteur une expérience de conduite encore plus efficiente, dixit l’importateur de la marque dans le Royaume.

Cette nouvelle génération de l’A5 concilie harmonieusement élégance, technologie avancée et sportivité, affirmant son positionnement premium. Dans le détail, l’avant se distingue par une calandre «Singleframe» élargie et des phares affinés. Des entrées d’air sculptées renforcent l’identité sportive du modèle, particulièrement sur la finition S line. Les poignées de porte à déverrouillage électrique s’intègrent discrètement, et le bas de caisse accentue l’agilité du véhicule. À l’arrière, une bande lumineuse tridimensionnelle et un hayon court parachèvent son design élégant. Autant dire que l’engin ne passe pas inaperçu dans le flot de la circulation.

Quid de ses dimensions ? La nouvelle Audi A5 évolue vers le segment des automobiles de taille moyenne avec une longueur portée à 4,83 m et un empattement de 2,90 m, offrant plus d’espace et un confort optimal pour les longs trajets. Elle se distingue par une montée en gamme, avec des équipements désormais de série, tels que la navigation GPS, la recharge par induction, ou un coffre électrique. Des options premium permettent une personnalisation avancée, incluant un écran passager de 10,9 pouces, un système audio «Bang & Olufsen 3D», un toit panoramique à transparence ajustable et un réglage électrique de la colonne de direction. L’interface numérique repose sur un écran panoramique «MMI incurvé OLED», optimisé pour le conducteur, avec un affichage passager en option et un mode «Privacy Actif» pour une utilisation sécurisée.

Un affichage tête-haute configurable enrichit la conduite avec des informations essentielles. Côté confort et sécurité, l’A5 ne lésine pas sur les moyens ; elle intègre en série une caméra de recul, un régulateur de vitesse, une alerte de franchissement de ligne et des assistants de vigilance, garantissant une sécurité renforcée. Sous le capot, on retrouve un moteur 2,0 litres TDI de 204 chevaux, équipé de la technologie MHEV+ 48V, optimisant l’efficacité et le confort grâce à une électrification partielle. Son couple de 400 Nm, disponible entre 1 750 et 3 250 tr/min, assure une conduite fluide et réactive. Et associé à une boîte à double embrayage et une traction avant, il offre des démarrages plus souples et une maniabilité optimisée.

À noter qu’une nouvelle direction progressive et une suspension retravaillée garantissent un comportement neutre et précis. En option, les amortisseurs adaptatifs permettent d’alterner entre confort et sportivité, offrant une expérience de conduite modulable et raffinée. Coté tarif, la nouvelle Audi A5 est désormais accessible à partir de 580 000 DH.