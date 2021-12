La pilule anti-Covid de Pfizer autorisée aux Etats-Unis

La pilule contre le Covid-19 du laboratoire Pfizer a été autorisée en urgence mercredi par l’Agence américaine des médicaments (FDA), une étape importante dans la lutte contre la pandémie qui pourrait permettre à des millions de patients d’accéder à un traitement.

En effet, l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a autorisé mercredi la pilule antivirale de Pfizer, Paxlovid, pour traiter la Covid-19 chez les personnes à haut risque âgées de 12 ans et plus.