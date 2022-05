La politique «zéro Covid dynamique» : un choix correspondant aux réalités chinoises

À l’heure actuelle, le virus est en constante mutation, l’épidémie est loin d’être terminée. La Chine est un pays très peuplé avec des déséquilibres régionaux en termes de développement et un manque de ressources médicales. Parmi sa population, 267 millions sont des personnes âgées de 60 ans et plus, et plus de 50 millions d’entre eux n’ont pas terminé l’ensemble du processus de vaccination contre la COVID-19 pour diverses raisons.

Depuis l’apparition de l’épidémie de COVID-19, le gouvernement chinois s’est engagé à accorder la priorité au peuple et à la vie humaine, à adopter une approche visant à prévenir les cas importés de l’étranger et la résurgence dans le pays, et à appliquer une politique « zéro COVID dynamique ». Nous avons adapté les protocoles de prévention et de contrôle à l’évolution de la situation et obtenu des résultats stratégiques majeurs dans cette bataille contre la COVID-19.

Si le gouvernement chinois assouplit les mesures de prévention et de contrôle et laisse le virus se propager, les personnes contaminées seront nombreuses et les ressources médicales risqueront de faire défaut, ce qui menacerait en premier les plus vulnérables, y compris les personnes âgées, les enfants et les femmes enceintes. Pour toutes ces raisons, la politique « zéro COVID dynamique » constitue à ce stade le meilleur choix pour la Chine dans sa lutte contre la COVID-19.

Lire aussi | Noureddine Boutayeb : « le chemin de la généralisation du préscolaire est bien entamé »

En fait, la politique « zéro COVID dynamique » de la Chine n’a pas pour objectif d’atteindre l’infection zéro, mais plutôt de maîtriser l’épidémie au coût social minimum dans le délai le plus court possible, afin de protéger la vie et la santé et d’assurer au maximum le cours normal de la vie et du travail des 1,4 milliard de Chinois. Je peux donner un exemple. Lorsque des cas ont été signalés à Tianjin, métropole à plus de 100 km de Beijing, en janvier 2022, plus de 10 millions d’échantillons ont été prélevés en seulement 4,5 heures. Un confinement précis a été appliqué, se limitant aux magasins et aux immeubles résidentiels concernés. L’écrasante majorité de la population chinoise dans la plupart des régions du pays peut mener une vie et une production normale.

Les expériences de la lutte chinoise contre la COVID-19 prouvent que la politique « zéro COVID dynamique » est scientifique et efficace et que cette politique et le développement économique sont, au lieu d’être contradictoires, cohérents. Elle permet de protéger la vie et la santé de la population dans la mesure du possible et de soutenir un développement économique et social soutenu, sain et régulier. Le taux d’infection par la COVID-19 et le taux de mortalité en Chine restent parmi les plus bas du monde. Selon des reportages, à la lumière de nouvelles modélisations effectuées par des scientifiques chinois et américains, si la Chine abandonne sa rigoureuse politique «zéro COVID dynamique», cela entraînerait plus de 1,5 million de décès dus à la COVID.

Sur le plan économique, la Chine demeure la locomotive de la reprise économique mondiale, elle est le seul pays à dégager une croissance économique positive en 2020 parmi les principales économies du monde. Et elle a réalisé une croissance de 8,1% en 2021 et de 4,8% en glissement annuel au premier trimestre 2022. La politique « zéro COVID dynamique » est accueillie favorablement par l’écrasante majorité de la population chinoise. Il y a peu, le directeur régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a félicité la Chine pour sa réponse à la COVID-19. Il a déclaré que la Chine avait suivi l’évolution de la situation en matière de COVID en actualisant ses politiques de prévention et de contrôle, en révisant les directives et en adaptant les dispositions en matière de tests et de quarantaine. Certes, Toute mesure anti-COVID a un coût pour l’économie et la société. Mais ce coût n’est que temporaire et vaut la peine par rapport aux vies inestimables et irrécupérables.

Lire aussi | Mehdi Salmouni-Zerhouni : « le Maroc occupe la 1ère place régionale sur le plan des inventions et de l’innovation »

Il n’existe pas de modèle de lutte anti-Covid qui convienne à tous dans le monde, celui qui s’adapte mieux aux réalités nationales d’un pays est le meilleur. Depuis l’éclatement de la COVID-19, la Chine a mené une coopération internationale active dans la lutte contre l’épidémie, en partageant son expérience de prévention et de contrôle avec les autres pays du monde et en leur fournissant une grande quantité de matériels médicaux et de vaccins, dans le but de vaincre ensemble l’épidémie. La Chine respecte le droit des autres pays de choisir indépendamment leur voie de lutte anti-Covid et n’a jamais jasé sur les politiques anti-Covid d’un autre pays. Elle espère simplement que ses politiques anti-Covid ne sont pas victimes des manoeuvres de stigmatisation et de discréditation.

Actuellement, la lutte mondiale contre la COVID-19 est toujours à un stade critique. La Chine continuera à défendre la vision d’une communauté de santé pour tous et à contribuer davantage à combler le fossé vaccinal mondial tout en consolidant sa propre défense contre le virus.