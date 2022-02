«La Posture d’Abraham», l’incroyable odyssée du Marocain Ismaël Ibn El Khalil en Israël et en Palestine

Sorti il y a 7 ans en France mais tant attendu au Maroc, « La Posture d’Abraham » est encore au-devant de la scène pour rappeler la réalité du conflit israélo-palestinien et « contribuer au renforcement de l’image de tolérance et d’œcuménisme du Maroc dans le monde, et surtout contribuer à soulager la douleur de celles et ceux qui souffrent au quotidien de ce conflit violent ». Passionné par l’histoire judéo-musulmane en terre d’islam, l’auteur-essayiste marocain Ismaël Ibn El Khalil raconte dans ce livre son incroyable odyssée en Israël et en Palestine.

C’est un regard surprenant sur Israël et la Palestine qu’Ismaël Ibn El Khalil a voulu livrer dans «La Posture d’Abraham». De Tel Aviv, Jérusalem, Jaffa, Safed, Tibériade, à Hébron, Nazaréth, et Jéricho, l’auteur-essayiste marocain livre le récit inédit d’un road-trip initiatique captivant. Ce carnet de voyage, écrit avant la signature des « Accords d’Abraham » signés par Israël et plusieurs États arabes, offre une opportunité unique d’avoir le regard d’un Marocain, qui au cours d’un long périple en Terre Sainte, observe et analyse comment vivent au quotidien, israéliens et palestiniens, côte à côte.