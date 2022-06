La première édition du Festival “Agadir Cultures” aura lieu du 17 juin au 1er juillet

L’événement a pour but de mettre en exergue plusieurs composantes de l’activité culturelle au Maroc, avec un seul but: engager les publics de différentes générations autour d’une programmation culturelle diversifiée. Le festival est composé de 17 manifestations culturelles avec la participation d’artistes et de conférenciers sur deux semaines, avec au programme: des concerts, du théâtre, du cinéma, des conférences et des spectacles de danse. Ces évènements auront lieu au cinéma Sahara, au jardin Ibn Zaidoune et dans les locaux du Connect Institute à Agadir.

Parmi les artistes et conférenciers prévus au programme : Neta Elkayam, Driss El Maloumi, Abdelkrim Jouiti, Mohamed Abderrahman Tazi, Hakima Himmich, Farida Benlyazid et bien d’autres. A titre de rappel, « Agadir Cultures » est organisé par Connect Institute, fondé par Taha Balafrej en 2014, et qui offre à ses membres un environnement stimulant pour l’esprit et a pour but de favoriser l’épanouissement et la libération de la jeunesse par la culture.

« Agadir Cultures » est organisé avec la contribution active de plusieurs dizaines de jeunes participants des centres ACT School (à El Jadida, Youssoufia et Khouribga) et MAHIR (à Rabat et Benguerir).