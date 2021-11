La RAM lance une nouvelle liaison directe Casablanca- Dubaï

Royal Air Maroc (RAM) vient d’annoncer le lancement, à compter du 19 décembre 2021, une nouvelle ligne directe reliant Casablanca à Dubaï, à raison de trois fréquences par semaine.



On apprend que les vols seront programmés au départ de Casablanca tous les mardis, jeudis et dimanches avec un décollage à 19h50 (heure du Maroc) et une arrivée à Dubaï le lendemain à 06H20 (heure locale). « Quant aux vols au départ de Dubaï, ils seront programmés tous les lundis, mercredis et vendredis. Les vols décolleront à 08h20 (heure locale) pour une arrivée à Casablanca à 13h20 », note-t-on aussi.

RAM indique également que les vols seront effectués par des avions de type Boeing 787 Dreamliner. « Cet avion de dernière génération est performant et offre une excellente prestation de confort et de sécurité. Cette nouvelle route aérienne répond aux attentes de la communauté marocaine établie aux Emirats Arabes Unis ainsi qu’à l’ensemble des voyageurs touristiques et d’affaires marocains et émiratis », souligne la RAM.

« Les billets seront proposés à des prix très de lancement à partir de 4.500 dirhams (TTC) aller-retour en classe économique. Ils sont désormais disponibles à la vente sur le site Internet de la compagnie Nationale (www.royalairmaroc.com) et à travers ses centres d’appel et ses agences commerciales, ainsi qu’à travers le réseau national des agences de voyages », apprend-t-on aussi. Force est de noter que l’accès à ces vols est soumis aux conditions imposées par les autorités des deux pays (Maroc et Emirats arabes Unis) dans le cadre des mesures de prévention sanitaires liées au coronavirus (Covid-19).