La RAM met le turbo sur ses liaisons domestiques

Royal Air Maroc poursuit le renforcement de son réseau de vols domestiques pour encourager la reprise dans le secteur touristique.

La compagnie aérienne nationale rétablira ainsi, à partir du 25 décembre, la ligne Casablanca-Zagora à raison de deux fréquences par semaine (lundi et vendredi), tout en augmentant le nombre de fréquences sur trois lignes. La RAM indique aussi que la destination Ouarzazate sera reliée à Casablanca à raison de cinq fréquences (au lieu de trois) par semaine (lundi, mardi, vendredi en deux fréquences et samedi), et Errachidia sera desservie (au départ de Casablanca) à raison de quatre fréquences par semaine (au lieu de trois) : mardi, mercredi, vendredi et dimanche).

En ce qui concerne la ligne Casablanca-Dakhla, le nombre des fréquences atteindra jusqu’à 3 fréquences par jour pendant la période de fin d’année. Notons également que RAM a augmenté son offre sur cette ligne pour répondre à la forte demande sur la région en vue d’accompagner le dynamisme remarquable de cette destination touristique. Le transporteur aérien précise que le programme de vols domestiques comprendra désormais 15 liaisons régulières opérées à raison de 76 fréquences par semaine. On apprend que ce programme est appelé à évoluer progressivement, Royal Air Maroc étant mobilisée à l’adapter en temps réel en fonction de la demande.

