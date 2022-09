La RAM relance la ligne directe Casablanca-Doha en partenariat avec Qatar Airways

Suspendue depuis mars 2020 en raison de la crise sanitaire, cette ligne sera reprise à raison d’un vol par jour, indique la compagnie nationale dans un communiqué, ajoutant que les vols seront opérés en Boeing 787-9 d’une capacité de 302 sièges dont 26 en classe affaires. Le programme des vols quotidiens se présente comme suit (heure locale) : AT216 : départ de l’aéroport Mohammed V-Casablanca à 14h45, arrivée à Doha à 00h15 le lendemain; et AT217 : départ de Doha à 02h15, arrivée à Casablanca à 08h10. « Nous sommes ravis d’étendre notre coopération avec la reprise des vols vers Doha de notre partenaire Royal Air Maroc, membre de Oneworld. Qatar Airways et Royal Air Maroc entretiennent un partenariat solide depuis 2015 basé sur la détermination de créer un réseau très dense », souligne Akbar Al Baker, président du groupe Qatar Airways, cité dans le communiqué.

« Ce partenariat consolide notre engagement envers nos passagers puisqu’ils transitent par Hamad International, le meilleur aéroport au monde. Doha est fermement positionnée comme un hub oneworld de premier plan regroupant plus de compagnies partenaires que jamais, permettant aux passagers de bénéficier d’une connectivité globale vers plus de 150 destinations sur le réseau mondial de Qatar Airways », ajoute-t-il. Pour sa part, Hamid Addou, Président Directeur Général de RAM insiste sur « l’importance de ce partenariat stratégique qui mettra à la disposition de nos clients plus de connexions aussi bien sur les destinations asiatiques desservies de manière très fluide par notre partenaire Qatar Airways, que sur les destinations africaines de notre Compagnie Nationale ». Addou indique aussi que « ce partenariat permettra d’offrir des avantages supplémentaires à nos clients en matière de qualité de voyage et de service à bord des avions des deux compagnies et sur le réseau d’alliance le plus prestigieux au monde auquel elles sont affiliées, en l’occurrence Oneworld ».

Royal Air Maroc sera, désormais, la seule compagnie à opérer une ligne directe entre Casablanca et Doha, soutenue par un accord de partage de codes avec une capacité de passagers et Fret partagée avec Qatar Airways, renforçant ainsi la coopération stratégique signée en 2015 entre les deux opérateurs.

Ce partenariat permettra dorénavant d’offrir beaucoup plus d’avantages aux clients des deux compagnies membres de Oneworld grâce aux connexions optimisées de leurs réseaux respectifs entre le continent africain et asiatique. Cette liaison permettra à Royal Air Maroc de jouer pleinement son rôle de transporteur des supporters de l’équipe nationale de football pour faciliter leur déplacement, ainsi que les amateurs de ce sport en Afrique, lors de la 22ème édition de la Coupe du monde qui se déroulera au Qatar du 20 novembre au 18 décembre prochains. Les vols sont disponibles à la vente sur le site Internet de la Compagnie nationale www.royalairmaroc.com, via ses centres d’appel ainsi que dans ses agences commerciales et sur le réseau des agences de voyages.