La région de Rabat-Salé-Kénitra lance son « Club des investisseurs »

Le Centre régional d’investissement de Rabat-Salé-Kénitra (CRI RSK) a annoncé le lancement du concept « Club des investisseurs de la région de Rabat-Salé-Kénitra ».

Le « Club des investisseurs de la région de Rabat-Salé-Kénitra » est né ! Le Centre régional d’investissement de Rabat-Salé-Kénitra (CRI RSK) vient de lancer le concept. « Dans le cadre du dialogue public-investisseurs et de l’approche After Care adoptée par le CRI RSK, des rencontres périodiques seront programmées dans le cadre de la mise en place de ce concept », a indiqué le CRI dans un communiqué. Selon le Centre, la première édition a déjà eu lieu mercredi 21 avril et a concerné les industriels du secteur du textile et de l’habillement.

Ces rencontres se veulent une plateforme d’écoute, d’échanges, d’accompagnement et de facilitation des démarches et procédures relatives à l’investissement et seront également une occasion pour discuter de nouvelles opportunités d’investissement, précise la même source. Elles seront précédées de « les rendez-vous du CRI RSK » qui veilleront à préparer les rencontres périodiques du club des investisseurs et dont l’objectif sera de maintenir un contact permanent avec ces entrepreneurs aussi bien par des réunions de travail que par des visites à effectuer sur le terrain.

