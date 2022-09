La Reine Elizabeth II et le foot

Pour l’instant, revenons au camouflet qui a été infligé par la FIFA à sa majesté la reine. Evidemment, c’est très vieux et ça date du siècle dernier, plus précisément de la Coupe du Monde de Football. Coupe du Monde organisée à la gloire de Stanley Rous, anglais bon teint et qui, durant ses années de présidence à la FIFA, s’était mis toute l’Afrique à dos. Le Mondial ne voulait ni des pays africains et encore moins de ceux d’Asie, car les 16 qualifiés à la phase finale ne venaient que d’Europe ou d’Amérique Latine. Et en 1966, la finale jouée entre l’Angleterre et l’Allemagne donna lieu à plus d’un scandale. On ne parle que du match proprement dit, remporté par l’équipe anglaise sur le score de 4 buts à 2 avec des buts très contestés et contestables.

N’empêche le trophée sera remis par sa gracieuse majesté face à des Allemands effondrés mais aussi un Stanley Rous, hilare d’avoir bien dupé son monde. Elizabeth, reine modèle dont toute la planète reconnait l’intelligence, l’autorité discrète, et son sens du devoir et du dévouement à son Trône et à son peuple, aura donc remis un trophée immérité au capitaine anglais Bobby Moore. Depuis, justice divine ? L’Angleterre ne remportera plus aucun trophée mondial, malgré son football admiré par tous les continents et les clubs légendaires riches et dont les joueurs sont adulés.

La monarchie anglaise se rattrapera par la suite parce qu’elle ne manquera jamais d’ennoblir les vedettes du sport et du show business. Les titres de « Sir » et de « Lady » sont réservés aux personnes récompensées par la Reine. Et pour les récipiendaires, de David Beckham à Barbara Streisand, et aux Beatles, ce titre les comblait d’autant de gloire et d’honneurs que les « César », « Oscar » et trophées du Ballon d’Or.

Telle est la valeur des monarques, tel est le prestige séculaire de la monarchie et le Royaume Uni et au-delà, le monde entier, en saisissent tout ce que les Britanniques ont gagné avec la Dame du Windsor, Buckingham, de Balmoral qui ,sans intervenir sur rien, donnait une dimension à tout.