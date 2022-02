La reprise des liaisons maritimes (Maroc-Espagne) en cours de négociation

En fonction depuis novembre dernier, Rodriguez Dapena n’aura pas eu la responsabilité facile avec des obstacles importants à l’image de la réglementation européenne sur les émissions de dioxyde de carbone et les relations avec le Maroc. Quant au trafic routier entre le Maroc et l’Espagne, le responsable espagnol estime qu' »il y a 15 ans il y avait 40 000 unités et maintenant il y a 400 000 remorques annuelles avec une perspective de croissance. C’est une opportunité qui résulte d’une délocalisation d’activité mais qui s’appuie sur notre marché. C’est positif et nous chercherons à l’améliorer. »

S’agissant du trafic des passagers, et après environ 2 ans d’arrêt le responsable a déclaré dans l’interview que « nous subissons depuis deux ans la décision unilatérale du Maroc de supprimer l’opération Traversée du détroit et les liaisons maritimes régulières. Nous avons perdu dix millions de passagers, cinq chaque année, ce qui affecte négativement le résultat de l’Autorité portuaire et des entreprises qui fournissent des services aux passagers, ainsi que des services complémentaires pour les compagnies maritimes. On travaille diplomatiquement pour reprendre les lignes et les récupérer cette année, ce serait l’idéal avant qu’une partie de l’activité ne soit irrécupérable. »