La reprise des relations Maroc-Israël au centre d’une conférence en Australie

Normalisées officiellement en décembre 2020, les relations diplomatiques entre le Royaume du Maroc et L’Etat d’Israël vont bon train et font l’objet d’une conférence organisée par le conseil Australo-Israélien et des Affaires Juives( AIJAC) à Canberra, la capitale Australienne en présence de l’ambassadeur du Maroc en Australie, Karim Medrek.

La conférence tenue sous le thème: “Maroc,Israël et le monde juif: une nouvelle ère de relations”, a permis de revenir sur les éléments déterminants de la restauration des relations du Maroc avec Israël. Une relation qui dépasse les échanges commerciaux et diplomatiques, et qui est ancrée dans l’histoire commune des deux pays. Le représentant diplomatique n’a pas manqué de rappeler la Haute sollicitude dont les Souverains du Maroc ont entouré les citoyens marocains de confession juive, notamment à travers le rejet des lois anti-juives imposées par le régime de Vichy.

Une occasion aussi de lister les mesures prises pour la sauvegarde de l’histoire et du patrimoine juifs, qui élèvent la contribution de la culture hébraïque au patrimoine culturel et historique marocain à un ordre constitutionnel. En effet, la pluralité de l’identité marocaine a été reconnue dans la constitution de 2011.

Le Maroc en sa qualité de terre d’accueil et du vivre ensemble, a toujours considéré l’apport culturel diverse de ses affluents comme étant sa richesse principale et un des principaux leviers de développement national. Le Diplomate s’est penché sur les travaux de réhabilitation des quartiers et cimetières juifs, les programmes d’enseignement et la restauration de sites religieux juifs comme un engagement solennel du Royaume à honorer les liens forts qui l’attache à Israël et rappeler son positionnement régional d’acteur de paix et de tolérance.

La normalisation des relations entre les deux pays a aussi permis la relance des échanges commerciaux dont le potentiel est estimé à 500 millions de dollars par an, souligne Karim Medrek.