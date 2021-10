La Russie procéde au rapatriement des ressortissants russes présents au Maroc

Les compagnies aériennes russes organiseront des vols d’évacuation du Maroc afin de rapatrier les ressortissants russes qui résident au Maroc. Les étudiants marocains en Russie sont également concernés par cette opération.

L’ambassade de Russie au Maroc a déclaré que les sociétés Aeroflot et S7 organisent des voyages pour évacuer les citoyens russes du Maroc ainsi que pour transporter les étudiants marocains étudiant dans kes universités russes.

Cela intervient à la suite de la décision de suspendre les vols directs entre le Maroc et la Russie.

L’ambassade a ajouté : « En raison de la suspension des vols directs entre le Maroc et la Russie, Aeroflot et S7 organiseront des vols d’évacuation de Casablanca selon le calendrier suivant : Aeroflot Airlines : 9 et 16 octobre, et S7 les 10, 17, 24 et 31 octobre et 7 novembre ».