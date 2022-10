La SMIT prévoit d’investir 2,2 milliards de DH d’ici 2025

Dans le détail, la SMIT investira 635 millions de dirhams (MDH) en 2023, 750 MDH en 2024 et 815 MDH en 2025, précise ce rapport accompagnant le projet de loi de finances de l’année prochaine. D’après la même source, les investissements prévisionnels au titre de 2022 se chiffrent à plus de 2,26 MMDH et concernent l’appui de l’Etat pour la mise à niveau des établissements d’hébergement touristique (597 MDH), le financement de l’opérationnalisation du programme «Forsa» (1,243 MMDH), l’ingénierie et l’influence (27 MDH), le développement du foncier (60,2 MDH) et l’investissement dans le développement du produit touristique (produit culture, nature, balnéaire et le soutien à la TPE/PME touristique) pour un montant de 338,39 MDH.

La Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT) prévoit un montant total des investissements (hors programme Forsa et appui aux établissements d’hébergement touristique) estimé à 2,2 milliards de dirhams (MMDH) durant la période 2023-2025, selon le rapport sur les établissements et entreprises publics (EEP).

Et de rappeler que durant cette année, le gouvernement a confié à la SMIT l’opérationnalisation du plan de relance pour soutenir les entreprises touristiques fragilisées par la crise via une subvention de l’Etat au secteur de l’hôtelier de 1 MMDH. L’objectif de cette aide est de soutenir l’effort d’investissement des hôtels souhaitant se préparer à un redémarrage rapide de l’activité dès la réouverture des frontières et le retour aux conditions normales d’exploitation. De même, l’exécutif a confié à la Société l’opérationnalisation du programme «Forsa» pour soutenir le développement de la micro-entreprise conformément à la déclaration gouvernementale et de la circulaire du Chef du Gouvernement n°6/2022 du 15/03/2022.

Ce mécanisme de 1,25 MMDH permettra à la SMIT de participer à la promotion de l’entrepreneuriat et la création de l’emploi, la valorisation des territoires et de leur développement durable en favorisant l’investissement pour les composantes les plus vulnérables de la société. Pour la concrétisation de ce programme, la SMIT a procédé au recrutement des équipes, au lancement des appels d’offres et à la contractualisation des prestataires (incubateurs, institutions de financement, etc.) permettant la réalisation, dans le délai escompté, des 10 000 projets ciblés par ledit programme (incluant l’ensemble des secteurs de l’économie et en respectant les principes d’équité régionale et de genre).

