La SNEP lésée par la suspension des livraisons d’oxygène

À la suite d’une décision du ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies, datée du 23 août 2021, la Société Nationale d’Électrolyse et de Pétrochimie (SNEP) a été informée le lendemain de la prorogation de la suspension des livraisons d’oxygène liquide ,et ce pour une période indéterminée.

En conséquence, la Société informe l’ensemble de ses partenaires que les livraisons des produits Vinyliques (Résine PVC et Compounds), du chlore et de l’acide chlorhydrique seront suspendues à l’épuisement du stock actuel.

Cependant, la production et les livraisons des produits de l’électrolyse, à savoir la soude liquide, la soude solide et l’eau de Javel, seront maintenues à une cadence légèrement réduite. L’évaluation de l’impact de cette nouvelle décision sur l’activité de SNEP sera connue dès la levée de la suspension des livraisons d’Oxygène.