La station de transfert d’énergie par pompage d’Abdelmoumen : un autre méga projet ENR en retard

Quinze mois après avoir fait le décompte du mix énergétique à fin 2020, avec un retard de plus de cinq points par rapport à son objectif d’atteindre 42% de capacités installées de production d’électricité à base d’énergies renouvelables, un autre projet majeur pour la transition énergétique du pays affiche un retard de calendrier non négligeable.

Il s’agit de la station de transfert d’énergie par pompage (STEP) d’Abdelmoumen, à environ 70 km au Nord-Est de la ville d’Agadir, dans la province de Taroudant. Deuxième station du genre (après celle d’Afourer entrée en service en 2004), dont l’inauguration était prévue au cours du premier semestre 2021. Aujourd’hui, près d’un an après cette échéance non tenue, la capacité prévue de 350 MW de cette STEP manque toujours à l’appel du dispositif mis en place par le Maroc pour réussir son challenge de dépasser en 2030, la barre de 50% de production d’électricité à base de renouvelables. Un dispositif qui dépasse de peu aujourd’hui, la barre de 4.000 MW en capacité cumulée de production d’électricité installée de type énergies renouvelables entre énergie éolienne, énergie hydraulique et énergie solaire.