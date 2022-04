La traduction simultanée de l’amazigh fait son entrée au Parlement à partir de demain, lundi 18 avril 2022

Après plusieurs années de lutte de la part de ses militants, l’amazigh fait son entrée au parlement dès demain, lundi 18 avril 2022.

L’amazigh avait été reconnu comme langue officielle en 2011, pourtant la langue autochtone était réduite à l’ombre jusqu’à ce que la loi organique adoptée en 2019 ait initié son usage dans l’enseignement et au cœur des institutions du pays. Lors des séances plénières hebdomadaires, consacrées aux questions orales, et lors de la séance plénière mensuelle consacrée aux questions au chef du gouvernement, la première chambre a adopté, la traduction simultanée de l’arabe vers l’amazigh et vice versa.