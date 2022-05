La tutelle accélère la généralisation de la couverture médicale au profit des agriculteurs

Dans le cadre des efforts de son département pour sensibiliser toutes les parties prenantes, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, a présidé le 25 mai une journée sur le renforcement et l’opérationnalisation du dispositif de généralisation de la couverture médicale au profit des agriculteurs. « La rencontre s’inscrit dans le cadre de l’accélération de l’opérationnalisation du Chantier Royal de la généralisation de la protection sociale au profit des agriculteurs et des populations rurales pour améliorer leurs conditions de vie. Elle a porté sur la présentation du plan d’actions déployé pour la mise en œuvre rapide et efficiente de ce chantier », expliquent les organisateurs.

Ce projet constitue l’un des plus importants chantiers du département de Mohammed Sadiki. En effet, l’accélération de l’opérationnalisation de la généralisation de la protection sociale au profit des agriculteurs et des populations rurales pour améliorer leurs conditions de vie est un impératif dans la mesure où ce projet royal constitue une composante essentielle de la stratégie agricole Génération Green 2020-2030 dont l’élément humain est un axe majeur.

Force est de noter que depuis le lancement de la Stratégie Génération Green, le ministère a élaboré et mis en œuvre un plan d’actions en coordination avec les professionnels, les départements ministériels concernés et la CNSS, et mis en place les mécanismes nécessaires à la mise en place effective de l’assurance maladie de base obligatoire pour les agriculteurs. Dans le détail, ce plan d’actions comprend notamment un volet juridique portant sur l’élaboration d’un décret d’application, et un volet technique portant sur la définition des catégories d’agriculteurs et au montant des contributions.

Aussi, dans le cadre de la mise en œuvre des engagements de l’Etat en matière de généralisation de la protection sociale des agriculteurs et de leurs familles, le gouvernement a élaboré un cadre juridique relatif à la couverture santé et au système de retraite, avec la promulgation de loi cadre 09.21 relative à la protection sociale. « Pour la mise en œuvre de la loi au profit des agriculteurs, un accord-cadre a été signé pour la généralisation de l’assurance maladie obligatoire de base, qui bénéficiera dans un premier temps à 1,6 million d’agriculteurs, en permettant à leurs familles de bénéficier de cette assurance », indique-t-on. On note aussi que le projet de loi portant création du registre national agricole, adopté récemment par les deux chambres du Parlement, institue une nouvelle étape majeure dans la gestion et la gouvernance du secteur, notamment l’accélération de la protection sociale des agriculteurs. Rappelons que le Registre national agricole constitue un outil essentiel pour la politique agricole et la gouvernance du secteur dans son ensemble.

En marge de la rencontre, quatre conventions de partenariat ont été signées. Il s’agit d’une convention de partenariat entre le ministère et la CNSS, relative à l’échange de données dans le cadre de l’assurance maladie obligatoire des agriculteurs, une convention de partenariat entre le Ministère, la CNSS et le Crédit Agricole du Maroc qui porte sur le renforcement du dispositif de généralisation de la couverture médicale au profit des agriculteurs, une convention entre le Ministère et le Crédit Agricole du Maroc relative à l’échange des données agricoles et une convention de partenariat entre le ministère et l’ANCFCC relative aux données sur le foncier agricole.